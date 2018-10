publié le 19/10/2018 à 11:00

L'album était prêt depuis le 28 janvier 2018. "Mon pays c'est l'amour est l'album événement de ces dix dernières années", a confié Thierry Chassagne, président de Warner Music France, ce vendredi 19 octobre dans RTL Matin.



"C'était un personnage mystique, magique et iconique. (...) C'était un combattant, un soldat qui se battait jour après jour contre cette maladie, qui avait envie d'enregistrer et d'aller sur scène. Jusqu'au 4 décembre 2017 [veille de sa mort,ndlr] on parlait d'une tournée (...) Il avait envie de vivre", a rappelé très ému Sébastien Farran, le manager du rockeur.

Yodelice, de son vrai nom Maxime Nucci, a composé la plupart des musiques pour le chanteur, décédé le 5 décembre 2018. Malade lors de l'enregistrement des titres, Johnny ne laissait rien transparaître. "Il était extrêmement impliqué dans cet album et dans l'écriture des chansons. Il avait une force juvénile. (...) En 17 ans on a énormément de souvenirs incroyables et merveilleux avec Johnny. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la séance de voix de Mon pays c'est l'amour, c'était absolument incroyable ", a raconté avec beaucoup d'émotions Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Mon pays c'est l'amour.

"Ce disque est presque un accouchement. (...) Même des librairies ont fait de la place dans leurs magasins afin de vendre le disque de Johnny, c'est historique et je pense qu'il aurait aimé ça", a déclaré Rose-Hélène Chassagne, directrice générale du label Warner, au micro de RTL.