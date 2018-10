publié le 15/10/2018 à 19:44

Le secret autour de l'album de Johnny Hallyday a été gardé jusqu’au bout. Il y a une semaine, une poignée d’invités, triés sur le volet, reçoit une invitation sur laquelle figure la pochette de l’album posthume. Au dos, un simple rendez-vous est indiqué : lundi 15 octobre à 14h30 dans le locaux de Warner. De mémoire de journaliste, c’est du jamais-vu.



Dans les locaux de la maison de disques du chanteur disparu, il faut montrer pattes blanches pour rentrer : carte d’identité et le précieux sésame, avant d’être dirigé vers le 118, la salle de concert et de répétitions, là-même où Johnny a répété ses deux dernières tournées.



On remet alors un casque sans fil à la centaine de journalistes présents. Impossible dès lors d’enregistrer le moindre son avec son téléphone. Warner a également convié une trentaine de fans pour partager ce moment avec la presse.

C’est un monument. Quel album, quel au revoir ! Francis, fan Partager la citation





Certains sont restés stoïques, d’autres étaient en pleurs, comme Francis qui confie son immense émotion : "C’est un monument. Quel album, quel au revoir !", dit-il devant l’immense affiche de l’album installée au milieu du jardin de la maison de disques. Tous s’accordent sur la qualité de ce 51e disque de Johnny, notamment la voix incroyable du rockeur sur les 10 chansons que compte l’opus. Un album truffé de phrases qui prennent aujourd’hui une toute autre dimension.



Mon pays, c’est l’amour va bénéficier d’un lancement hors-norme et, chose rare, sortira "à blanc", c’est-à-dire sans aucun single, comme c’est l’usage. Un première chanson est habituellement dévoilée en amont de l’album. Ici, rien de tout ça. Le public découvrira tout le disque d’un coup, a expliqué le label.

Un opération sera organisée avec les cinéma CGR et RTL jeudi soir. Dans la foulée, de nombreux magasins ouvriront leurs portes à minuit pour accueillir les fans qui voudront acheter tout de suite le disque. "On espère en vendre le maximum", a expliqué Thierry Chassagne, le PDG de Warner.

800.000 albums mis en vente dès vendredi

Mon pays, c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday bénéficiera d'une mise en place de 800.000 exemplaires en France, dont 100.000 devraient être écoulés dans la seule journée du vendredi 19 octobre, a annoncé lundi Thierry Chassagne, le président de la maison de disques Warner.





"On a même été obligés de freiner les magasins", a affirmé M. Chassagne lors d'une présentation à la presse de ce disque, le 51e album studio de la rockstar décédée en décembre dernier.