Découvrez le clip émouvant de "J’en parlerai au diable" de Johnny Hallyday

et AFP

publié le 19/10/2018 à 01:14

Des images exclusives. Quelques minutes après la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday, le clip du morceau J'en parlerai au diable a été dévoilé. Filmé en noir et blanc, on y aperçoit le rockeur au milieu de grosses cylindrées, quelque part aux États-Unis.



Un clip sobre et épuré pour un morceau, dans lequel Johnny Hallyday raconte sa future rencontre avec le diable." À toi, à nos amours, à tes amours, à la fureur de vivre, à la liberté de penser, à ta musique. Je t'aime pour toujours", a tweeté Laeticia Hallyday, quelques minutes avant la mise en vente de l'album. Une première depuis le décès du chanteur, le 5 décembre dernier.

Réalisé par Yodelice, cet album puise dans tous les styles que Johnny Hallyday a pu expérimenter. "C'était un disque extrêmement vivant, Johnny avait déjà eu des problèmes de santé dans le passé, à aucun moment on était dans le doute qu'il parte et à aucun moment je me suis dit que cet album allait sortir comme il sort aujourd'hui (...) C'est un album qui est dense, très orchestré", a raconté Yodelice au micro de RTL.

> Johnny Hallyday - J'en parlerai au diable (Clip officiel)