Printemps de Bourges : Catherine Ringer, Hervé et Jeanne Added enflamment la scène

Le 45ème Printemps bat son plein. Le 23 juin au soir, Catherine Ringer. 14 ans après la mort de Fred Chichin, continue de faire vivre la musique des Rita Mitsouko, le duo qui l’a révélé il y a 42 ans. Après tout une série de rééditions et de concerts en 2019, l’envie de prolonger le plaisir s’est imposé à elle. La voilà partie dans une tournée 100% Rita Mitsoukou aux airs de Nuit d’ivresse.



Formidablement entourée de six musiciens, Catherine Ringer improvise un French cancan et enchaîne tubes et raretés. Elle étire les titres, parfois à outrance sur plus de 8 minutes. Cela n’enlève rien à son charisme. À 63 ans, sa voix est toujours aussi magique et malléable.

Pour RTL, Catherine Ringer se souvient de son premier concert avec Fred Chichin qui deviendra son complice à la vie et à la scène. "Je crois que c'était dans une espèce de fête un peu comme celle qui vient de se faire taper dessus (à Redon, ndlr) dans une usine désaffectée. Il y avait plein de gens, je crois même qu'il y avait les Taxi Girls qui n'étaient pas encore formées ou à peine et on a fait une improvisation guitare-voix avec Fred (...) et on n'avait pas encore de chansons donc j'improvisais. J'y allais dans les suraigus, les sons à l'envers, c'était très expérimental", explique-t-elle.

Le duo touchant de Catherine Ringer et Raoul Chichin

Symbole fort, Catherine Ringer est notamment accompagnée sur scène par son fils Raoul Chichin - l’un des trois enfants des Rita Mitsouko - est guitariste. Une présence rassurante pour Catherine Ringer : "Sa présence est importante dans le sens où il est un merveilleux musicien, et il est très heureux et fier de jour les Rita Mitsouko. C'est impeccable et c'est un cadeau de la vie", ajoute l'artiste. "Il a quand même bien capté des choses du métier qu'avait son père, on reconnaît sa patte à Fred et c'est la transmission d'une certaine manière. Il chante très bien Raoul aussi, quand je ne suis pas là et qu'il fait les voix, donc les miennes, c'est super aussi".

Catherine Ringer a voulu revenir à l’os, à l’esprit de la création des chansons dont la folie douce est inusable. Allez-le vérifier lors de la vingtaine de festivals où Catherine Ringer passera cet été ou les 20 et 21 novembre à l’Olympia.

La révélation Hervé fait le show

Autre salle, autre ambiance. Sacré Révélation masculine aux dernières Victoires de la musique, le chanteur Hervé nous a emballés. Entouré d’un bassiste et d’un batteur, Hervé – chemisette blanche et pantalon noir – se tient debout devant son clavier et ses machines. Un micro-pied lui permet de ne jamais lâcher ses instruments. Quand il s’en éloigne, c’est pour bouffer la scène. Survolté, Hervé a une gestuelle bien à lui entre danse et boxe.

"Sur scène je ne contrôle rien et il se trouve que c'est mon terrain de jeu favori, c'est là où tout prend sens (...) C'est absolument inexplicable (...) En tout cas il y a une volonté de tout donner. C'est ça qui me conduit à donner autant sur scène, les gens sont venus et je vais tout donner. Je sors épuisé, éreinté et il est hors de question que je sorte de scène autrement", explique le chanteur.

Son énergie communicative finira par faire sauter les contraintes sanitaires. Cet électron libre de la pop française n’a pas fini de faire parler de lui. D’autant qu’en live ses chansons sensibles gagnent en relief. 18 festivals sur son agenda. Et l’Olympia à Paris le 25 octobre.

Jeanne Added offre une création en hommage à Prince

Doublement récompensée aux Victoires 2019, la chanteuse offrait hier une création hommage à Prince. Et quelle audace ! La chanteuse - à la chevelure blonde plaquée – a revisité le répertoire du Kid en piano-voix ! Vêtue d’un costume rouge carmin, Jeanne Added m’a scotché. Parfois a-capella, ou carrément sans micro.



Elle emmène Prince dans le dénuement. Anglais parfait, voix hallucinante. Coup d’essai et coup de maitre pour la fan de toujours. "C'est très étrange le lien qui se tisse avec des personnes qu'on ne connaît pas. Il est arrivé dans ma vie j'étais toute jeune, donc forcément il a eu un rôle capital dans ma construction d'adolescente. C'est toute une somme d'enseignement, il représente des concepts importants dans la vie : la liberté, la joie, le sérieux, le rapport au spectacle, pour moi son art est absolu à cet endroit-là", confie Jeanne Added.