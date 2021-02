Catherine Ringer se confie sur l'histoire et les succès des Rita Mitsouko

publié le 24/02/2021 à 10:00

Catherine Ringer sera en "Concert Très Très privé sur RTL2 et RTL2.fr le vendredi 26 février 2021 à partir de 19 heures. Un spectacle que vous pourrez suivre également en live vidéo sur l'application RTL2 (dont la toute nouvelle version est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l'AppStore d'Apple).

Dans l'émission Bonus Track avec Éric Jean-Jean, en décembre dernier, Catherine Ringer s'est replongée dans quelques-uns des plus grands tubes des Rita Mitsouko, découvert en 1985 avec Marca Baila.

Formé en 1973, le groupe des Rita Mitsouko naît d'une rencontre à Paris entre Catherine Ringer et Fred Chichin. Si les débuts sont compliqués, avec de petits concerts sous le nom de Sprats dans les bars et les restaurants, le groupe finit, en 1981, par changer de nom et s'appelle désormais Rita Mitsouko. Le nom du groupe est choisi pour sa beauté et sa sonorité internationale : il associe le nom de la strip-teaseuse Rita Renoir à celui du parfum de Guerlain, Mitsouko.

S'enchaînent alors les titres Marcia Baïla (1985), Les histoire d'A (1986), C'est comme ça (1986) et bien d'autres encore. Catherine Ringer raconte avec vive émotion tous les secrets de fabrication de ces tubes, leurs anecdotes et leurs succès.

> Rita Mitsouko : Catherine Ringer se livre sur les plus grands tubes du groupe Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 53:25 | Date : 10/12/2020