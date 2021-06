Shirley Bassey interprète "Mourir sur scène" de Dalida

On va se remettre en tête cette chanson : Mourir sur scène. Un texte à l’origine pensé pour Johnny Hallyday et Michel Sardou, ça n’a pas abouti, il a été retravaillé pour Dalida, et les paroles sont devenues cette profession de foi troublante, un texte dans lequel elle tutoie la mort.

La chanson est apparue dans son album Les P’tits mots en 1983, puis en face B d’un 45 Tours. Et c’est aussi sur la face B d’un vinyle de la chanteuse galloise Shirley Bassey qu’on trouve une version anglaise de Mourir sur scène. La chanson devient moins dramatique, plus solaire, je la préfère à l’originale, elle a pour titre Née pour chanter, Born to sing. C’est notre pépite du jour : Mourir sur scène par Shirley Bassey.

Shirley Bassey, la seule interprète on le rappelle à avoir chanté 3 génériques de James Bond : Goldfinger, Les diamants sont éternels et Moonraker, a donc aussi chanté Dalida en 1986, peu de temps avant la disparition de la Diva. Cet enregistrement n’est jamais ressorti depuis, Shirley Bassey avait chanté Born to sing sur scène en 1995.