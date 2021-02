publié le 25/02/2021 à 10:39

Plus que quelques jours avant que Catherine Ringer ne vienne offrir un "concert très très privé" aux auditeurs de RTL2 ! Coronavirus oblige et en attendant de retrouver les salles de concert, RTL2 vous propose quelques concerts à suivre en direct à la radio, sur Internet et l'application RTL2. Après Julien Doré, Indochine et Jérémy Frérot, c'est Catherine Ringer qui viendra conclure ces vendredis musicaux de février (en attendant les prochains dans en mars...).

La chanteuse se produira le 26 février 2021 à partir de 19 heures. Mais, en attendant, place à la musique avec Le Grand Studio RTL dans lequel Catherine Ringer était venue offrir quelques versions live de ses plus grands succès juste après la sortie de son album Chroniques et Fantaisies en novembre 2017, six ans après Ring n' Roll. Fidèle à son identité musicale, l'ancienne chanteuse des Rita Mitsouko racontait la vie et l'amour avec poésie et à grand renfort de synthétiseurs dans Senior et Un bien bel homme, les deux premiers extraits de ce nouvel album en solo. Como va et les incontournables Andy et Marcia Baïla complétait ce mini-concert.