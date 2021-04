publié le 26/04/2021 à 22:00

Prince Rogers Nelson est né à Minneapolis en 1956. Initié très tôt par ses parents à la musique, il compose dès l'âge de 7 ans son premier morceau, Funkmachine. À 18 ans, il signe son premier contrat chez Warner. La carrière du "Kid de Minneapolis" est lancée.



Dès 1979, Prince sort son premier succès, I wanna be your lover, extrait de son deuxième album, Prince. Au fur et à mesure des enregistrements, l'artiste peaufine sa musique. Il s’enferme en studio, entouré de ses guitares, ses boîtes à rythmes et autres synthétiseurs dernier cri...

Le chanteur américain va alors créer un son qui deviendra rapidement sa marque de fabrique : le "Minneapolis Sound". Un mélange d’électro-funk, de rock, de soul, construit et imaginé autour de ses machines que Prince programme lui-même pour remplacer les cuivres, avec son jeu de guitare virtuose, et sa voix haut perchée...

Un son représenté par l'album "1999"

En 1983, Prince sort son 5e album, 1999, pur représentant du "Minneapolis Sound". Il y joue de tous les instruments. Il est l'unique artisan de ce disque et ne fait pratiquement pas intervenir son groupe, The Revolution, sauf dans les chœurs ou sur le titre Little Red Corvette, où on retrouve le solo de guitare de Dez Dickerson.

Little Red Corvette, sera son premier morceau classé dans le Top 10. Dans ce tube, il compare une fille d’un soir à une petite Corvette rouge. Des paroles imaginées après une soirée avec sa petite amie, Denis Matthews, à l’arrière d’une Mercury Montclair 64, rose, empruntée à sa choriste Lisa Coleman... Décédé à l'âge de 57 ans, Prince emporte avec lui près de 40 ans de carrière, 70 millions d'albums vendus, et une carrière et un style inclassable...