publié le 02/06/2021 à 09:46

Elle a été une star dans les années 90. Mannequin, chanteuse, animatrice télé, actrice. Ophélie Winter a tout fait avant de disparaître. Après des années de silence, elle revient dans la lumière en publiant aujourd'hui son autobiographie intitulée Résilience, aux éditions Harper Collins.

Icône d'une génération. Star adulée. Persécutée par la presse people. Ophélie Winter raconte tout dans ce livre. Sa mère qui la pousse au "tapinage artistique" en la faisant chanter dès l'âge de 6 ans. Sa "rage de réussir", sa "carrière en montagnes russes". Puis, la chute. Une crise de névralgie et un burn-out qui la pousse dans l'ombre.

Ophélie Winter a retrouvé la sérénité d'abord dans les Alpes autrichiennes puis à la Réunion. L'envie de se raconter est née pendant le confinement. L'envie de tout dire enfin. Elle confie ainsi pour la première fois avoir subi, des années durant, des attouchements sexuels de la part de son oncle. Ophélie Winter évoque aussi sa mère. Une femme qu'elle n'épargne pas dans son livre. "J'ai définitivement tiré un trait sur elle", écrit Ophélie Winter.

L'apaisement était impossible à trouver dans le couple. Et une rencontre en 1992 avec Prince va chambouler sa vie. Ophélie Winter croise le regard du Kid en coulisses à Paris Bercy. Une idylle va naître, une collaboration artistique et une longue et profonde amitié aussi.

Elle n'a jamais été SDF

Lors de sa traversée du désert, Ophélie Winter est restée la proie de la presse people. Les récits les plus sombres étaient publiés. "On a raconté que j'étais SDF, mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur moi ?, se demande la star au micro de RTL. Il y a de plus en plus de SDF, les gens marchent à côté et ils n'en ont rien à foutre. Mais moi ça va très bien. J'ai une vie hyper agréable parce que je me suis bien organisée. Je suis loin d'être SDF et tout va bien pour moi. Je remercie tous les gens qui se sont arrêtés dans la rue pour m'inviter à dormir chez eux. Voir la gentillesse des gens ça m'a énormément touchée. Mais je vous rassure j'ai un toit au-dessus de la tête", confie-t-elle dans un sourire.

Aujourd'hui, Ophélie Winter aspire à la paix. Elle espère continuer à faire de la musique et peut-être relancer sa carrière au cinéma même si elle reconnaît "avoir pris des coups sur la tronche" pendant un cambriolage. Je ne retrouve plus mon visage mais ça me ferait tellement plaisir parce que ça me manque énormément et j'ai une plâtrée de sentiments à sortir sur l'écran maintenant. J'en connais quelques-uns... et il est temps de s'en servir".