Les Rita Mitsouko chantent la version anglaise de "Marcia Baila"

On va faire un tour en 1985, année où les Rita Mitsouko ont inventé le rock latin et réussi l’exploit de nous faire danser tout l’été sur une oraison funèbre, avec Marcia Baila, un hommage à Marcia Moreto, danseuse argentine dont Catherine Ringer adorait la fantaisie, danseuse emportée par un cancer à l’âge de 32 ans.

Plus d’un million de disques vendus en France, et cette chanson s’est exportée, en Amérique Latine et dans les pays anglo-saxons. Les Rita Mitsouko ont donc enregistré à l’époque une version de Marcia Baila en anglais, avec des arrangements un peu différents. C’est une curiosité et c’est notre pépite du jour : la version anglaise de Marcia Baila par les Rita Mitsouko.

Le 45 Tours était sorti en 1986 en Angleterre et aux États-Unis. Les Rita Mitsouko avaient la cote là-bas, ils représentaient quelque chose de très moderne, d’ambitieux. Et leur esthétique a inspiré tant d’artistes que le vidéoclip de la chanson Marcia Baila fait aujourd’hui partie des collections permanentes du MoMA de New York, le musée d’Art Moderne de la ville.