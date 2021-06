Elton John annonce les dernières dates de sa tournée d'adieu

Elton John fait ses adieux à la scène. Le chanteur britannique de 74 ans qui fait danser et chanter des générations de fans depuis ses débuts a annoncé sur ses réseaux sociaux les dates de sa dernière tournée, ce 23 juin.

Et c'est à Paris La Défense Aréna qu'aura lieu l'ultime concert français d'Elton John le 11 juin 2022, après 3 concerts d'ores et déjà complets et prévus en octobre prochain. Les billets pour le concert du 11 juin 2022 seront mis en vente à partir du 30 juin prochain à 10 heures.

Elton John teasait depuis quelques jours cette annonce depuis ses réseaux sociaux en invitant sa communauté à le rejoindre dans le "Rocket Club". Le "Farewell Yellow Brick Road World Tour", référence à l'album-phare de 1973 dont les visuels sont inspirés du Magicien d'Oz, avait démarré en 2019, mais a dû ensuite être mis à l'arrêt pour cause de pandémie mondiale et de confinements.