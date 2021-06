Hugues Aufray raconte comment Céline Dion a vu le jour grâce à sa chanson

À 91 ans, c'est un Hugues Aufray plus frais que jamais qui s'est présenté dans le studio de RTL ce mercredi 23 juin. "Je dois beaucoup de choses à la vie, le destin m'a été favorable", confie-t-il. Malgré une petite sciatique, le chanteur aux innombrables albums a confié le secret de sa jeunesse. "Je ne bois pas d'alcool depuis pas mal de temps, et je ne fume plus depuis au moins 50 ans", dit-il.

"Je n'ai jamais voulu être chanteur. Je suis devenu chanteur par hasard et par nécessité. Je suis dans le patrimoine. Je suis un artiste très très populaire", reconnaît l'auteur-compositeur-interprète.

Hugues Aufray a également raconté une anecdote concernant Céline Dion, qui aurait pu ne pas venir au monde. Céline Dion "doit la vie", à sa chanson Céline, explique le chanteur. "Elle est le 13e enfant de cette famille. Quand sa maman avait 12 enfants, on lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle a dit à son mari : 'On n'a pas assez d'argent, on est trop pauvre, on ne peut pas garder le bébé'", explique Hugues Aufray.

"Elle a donc décidé de ne pas garder le bébé. Puis elle a entendu la chanson et elle était bouleversée. Elle a dit à son mari : 'On garde le bébé et si c'est une fille elle s'appellera Céline'", raconte le chanteur.