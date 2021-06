SNCF : David Gilmour des Pink Floyd, obtient gain de cause en justice pour le jingle

Victoire pour le guitariste et chanteur des Pink Floyd, David Gilmour, qui a obtenu en appel le droit d'utiliser le jingle de la SNCF. En 2015, David Gilmour avait utilisé ce célèbre jingle sur son morceau Rattle that lock.

Poursuivi par le compositeur français qui lui réclamait 500.000 euros de dommages-intérêts, mais les magistrats ont rappelé qu'un accord avait été conclu entre les deux hommes et que David Gilmour était autorisé à utiliser le morceau. On va donc pouvoir continuer à se trémousser sur ces Do, Sol, La Bémol et Mi Bémol.

"Il voulait me rencontrer et avoir ma bénédiction pour utiliser ma mélodie car il en était tombé 'raide dingue'. J’ai accepté, en accord avec la SNCF, et nous avons commencé à travailler ensemble, à Londres. Étant compositeur, je l’ai aidé sur le morceau où l’on entend le jingle", précisait le compositeur français Michaël Boumendil à l’édition du soir en 2015.