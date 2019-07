publié le 06/07/2019 à 11:05

Ce vendredi 5 juillet, quelques 740.000 lycéens découvrent leurs résultats aux épreuves du baccalauréat. Après de multiples désagréments ; erreurs dans les énoncés, fuite de sujets, grève des correcteurs, les notes sont enfin là. Ou du moins partiellement, puisque nombre d'entre-elles ont été attribuées à titre provisoire.

Et déjà, alors que les premiers cris de joies ont retenti ce matin dans les établissements, et que les estimations font état de 88% de réussite à Paris, une part des candidats se posent la question des rattrapages, voire encaissent leur échec. Mais ne pas avoir son bac est-il pour autant synonyme de déchéance sociale ?

Si le diplôme est un passeport pour accéder aux études supérieures, des personnalités, artistes, sportifs et savants, ont démontré que l'on pouvait réussir sans. Voici quelques modèles inspirants pour les déçus qui seraient déjà tentés de revoir leurs ambitions à la baisse.

1. Émile Zola

Nombre d'établissements portent son nom. Pourtant, l'illustre écrivain n'aura pas eu de chance. L'année de son baccalauréat scientifique, son père décède et l'auteur de Germinal manque deux mois de cours, avant de rater ses oraux. Lors de sa deuxième tentative, il rate ses écrits. Il sera ensuite contraint de travailler, au grand dam de sa mère, déçue de son échec et connaît une longue période de chômage avant d'accéder à la postérité.

2. Michel Denisot

Difficile d'évoquer le nom de l'animateur phare de Canal + sans penser au succès. Mais avant de devenir un journaliste de premier plan, Michel Denisot a été le roi du redoublement : ce dernier a repassé trois fois sa première, deux fois sa terminale pour rater son bac à trois reprises, sans jamais l'obtenir.

Si bien qu'il ne possède aucun diplôme. Il fera ses armes en tant que journaliste pigiste avant de participer à l'essor de la chaîne cryptée, et de devenir l'un des visages les plus connus du PAF.

3. Catherine Deneuve

L'actrice à la carrière prestigieuse peut sembler studieuse. Mais au lycée, Catherine Deneuve ne sera pas allée plus loin que la seconde. Très jeune, elle devient doubleuse de voix d'enfants pour la Paramount avec sa sœur Françoise. Elle abandonnera donc ses études pour se consacrer pleinement à sa carrière sur le grand écran, et à raison, visiblement.

4. Gérard Depardieu

Monstre sacré du cinéma, le comédien n'a pas un parcours scolaire prestigieux. À l'instar de Fabrice Luchini, il quitte l'école à 13 ans avec un certificat d'études primaires en poche.



Avant d'être révélé dans des classiques comme Les Valseuses, le futur acteur mène une vie mouvementée : il est tour à tour garde du corps de prostituées, apprenti dans une imprimerie et participe même à des combats de boxe clandestins. Celui qui a si bien campé Cyrano de Bergerac ne l'aura donc pas eu au programme du bac.

5. Fabrice Luchini

Si le comédien connaît la langue de Molière sur le bout des doigts, rien ne le prédestinait à monter sur les planches. Fils de primeurs, Fabrice Luchini quitte l'école à 13 ans pour devenir apprenti coiffeur.





Titulaire d'un CAP coiffeur, il cultive en parallèle une passion pour la littérature, et finit par se fait repérer en boîte de nuit pour son charisme et son énergie débordante, qui lui permettront d’obtenir un premier rôle. Encore une fois, si son talent n'est pas à la portée de tous, l'acteur césarisé en 1994 ne tient pas sa culture et son esprit de l'enseignement supérieur.

6. Jean Paul Gaultier

Issu d'une famille modeste, le célèbre couturier ne s'est pas attardé en classe. Préférant son carnet de dessin à ses livres de cours, Jean Paul Gaultier tente de rejoindre Yves Saint Laurent, et se voyant refusé, s'en va œuvrer pour Pierre Cardin à 18 ans, en tant que stagiaire. Sa griffe est aujourd'hui l'une des plus renommées du monde la mode.

7. Christian Estrosi

Même dans la sphère politique, certains ont réussi sans leur baccalauréat. C'est le cas de Christian Estrosi. Le maire de Nice, passionné de moto, a quitté le lycée à 14 ans pour faire carrière dans l'univers de la course et ce avant d'obtenir son bac. Se lançant en politique dans les années 1980, il sera ministre à deux reprises : sous Jacques Chirac, en charge de l’Aménagement du territoire, puis de l'Industrie sous Nicolas Sarkozy.



8. Vanessa Paradis

Celle qui chantait en 2014 "Si t'as la moyenne en rien..." est propulsée sur le devant de la scène à 14 ans avec sa chanson "Joe le taxi", la jeune Vanessa Paradis devient célèbre très tôt. Malgré ses accointances avec le monde artistique par la carrière de sculpteur et peintre de son père, elle entreprend de rester en cours.



Mais elle obtient des résultats moyens, et après avoir changé deux fois de lycée, elle met un terme à ses études avant d'avoir son baccalauréat. L'ambiance nauséabonde qu'elle dépeint plus tard ne l'a pas aidée. Elle confiera à Vogue : "Mon image était tellement exposée qu’il y a eu un phénomène de saturation, de rejet. J’en ai bien chié. On me crachait dessus, on me tirait les cheveux".

9. Antoine Griezmann

Certes, peu de footballeurs ont leur bac, et tous sont repérés très jeunes. Mais Antoine Griezmann a manqué de peu de l'obtenir. Le joueur star de l'Équipe de France a tout de même eu son brevet des collèges, puis continué d'étudier dans un lycée de Bayonne en parallèle à sa formation avec la Real Sociedad, le club basque qui lui offrira son premier contrat.