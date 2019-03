"Joe le taxi" : la véritable histoire derrière la chanson de Vanessa Paradis

publié le 07/03/2019 à 11:48

On connait tous la chanson Joe le taxi, chantée par Vanessa Paradis en 1987. Figurez-vous qu'en fait on aurait dû dire Joe LA taxi. Car Joe, celle qui a inspiré la chanson à Étienne Roda-Gil était une femme, raconte ce matin Le Parisien/Aujourd'hui en France.



Née au Portugal, Marie José Léao Dos Santos, de son vrai nom, avait fui dans les années 1970 le régime autoritaire de Salazar et était venue s'installer dans les Yvelines. Là-bas, elle enchaîne les petits boulots, apprend le français en gardant des enfants. Mais elle est exploitée et se plaint de ne pas pouvoir gérer son emploi du temps comme elle l'entend. Un ami lui dit alors : "Mais pourquoi ne deviendrais-tu pas taxi ?". Elle se lance alors, raconte aujourd'hui sa compagne.

Sur son temps libre, Joe qui ne quittait jamais son look de garçonne et fréquente les clubs de la capitale. Elle y rencontre Elula Perrin patronne de plusieurs discothèques. "C'est comme ça qu'elle s'est mise à faire le taxi pour des personnalités du showbiz", poursuit sa compagne. Un soir, Étienne Roda-Gil monte dans son Opel blanche. Ils discutent, elle lui raconte sa vie le tout sur fond de musique portugaise, la rumba et le vieux rock mambo que chantera plus tard Vanessa Paradis.

> Vanessa Paradis - Joe Le Taxi

À la fin du trajet, le parolier lui demande : "ça te dérange si j'en fais une chanson ?". "Non", répond Joe, qui à l'époque ne sait pas vraiment qui il est et imagine encore moins le succès que le titre va connaitre. "Jamais elle n'aurait imaginé ça", raconte sa compagne.



Jamais Joe ne reverra Étienne Roda-Gil. Jamais non plus, explique ce matin Le Parisien, elle ne rencontrera Vanessa Paradis. Elle avait prévu d'aller à un de ses concerts cette année. Elle en n'aura finalement pas eu le temps. Joe est morte cette semaine après des mois de lutte contre un cancer. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui à Pantin.