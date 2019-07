publié le 05/07/2019 à 12:01

La fin de l'attente a sonné pour les 743.594 candidats au baccalauréat, les résultats sont tombés ce vendredi 5 juillet à 10 heures. Même si certaines notes ne sont que provisoires en raison de la grève de correcteurs, les nouveaux bacheliers laissent éclater leur joie et leur soulagement.

Peu après 8 heures, à Marseille, des centaines de lycées ont été fixés sur leur sort. C'est le cas de Joséphine qui s'exprime au micro de RTL : "C'est bon, j'ai réussi ma vie. J'ai mention bien, c'est-à-dire que ça s'est bien passé. (...) Je suis fière de moi, je ne m'y attendais pas. Je vais pouvoir profiter de ces vacances", exulte-t-elle. "J'ai même une mention, c'est incroyable ! J'en ai enfin fini avec tout ça !" s'est exclamée Jade, lorsqu'elle a vu son nom sur la liste des admis au Bac STMG. "Elle a eu le bac avec mention. Je suis tellement fière d'elle !", lance en pleurs Lila, la mère d'une bachelière.

Pour d'autres, la réaction est moins joyeuse. Parmi eux, Amine qui n'a pas été reçu à l'examen : "C'est pas possible, c'est pas possible. J'en reviens pas, je ne l'ai pas... ". Quant à ceux qui vont aux rattrapages, le suspense reste entier et le soulagement attendra encore un peu.

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a une nouvelle fois assuré que tous les candidats auraient leurs résultats aujourd'hui. Vous pouvez les consulter grâce à notre moteur de recherche RTL.fr, académie par académie.

Quel plaisir, apres un an de travail ¿Bravo à tous les nouveaux bacheliers ! #baccalaureat2019 pic.twitter.com/kAznBLEfPL — Birch ¿¿¿ (@BirchLogSG) July 5, 2019