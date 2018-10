Antoine Griezmann entre dans le top 10 des buteurs de l'Équipe de France

publié le 17/10/2018 à 13:31

26 ! C'est désormais le nombre de buts marqués par Antoine Griezmann en sélection. Grâce à un doublé inscrit mardi 16 octobre face à l'Allemagne, l'attaquant français a fait son entrée dans le top 10 des buteurs de l'équipe de France. Il égale ainsi l'ancien attaquant des Bleus, Sylvain Wiltord.



Toujours en course pour le Ballon d'or, le joueur de l'Athlético de Madrid n'est plus qu'à un but de Karim Benzema (27), et 5 buts de Zinédine Zidane (31). Antoine Griezmann est le 2ème joueur encore en activité à figurer dans ce classement, derrière Olivier Giroud qui compte 32 réalisations et pointe à la 4ème place.



Un classement largement dominé par Thierry Henry, qui a inscrit près du double de buts, soit 51, un record qui semble inégalable. À 27 ans et 65 matches joués, "Grizou" a pourtant des raisons d'espérer. En effet, il est aujourd'hui sur les bases du nouvel entraîneur de l'AS Monaco, qui avait atteint les 26 buts en Équipe de France, à 27 ans et 62 matches.

Antoine Griezmann’s brace tonight makes him the ¿th highest goalscorer in France's history ¿¿¿ pic.twitter.com/JCzzaGR0H7 — B/R Football (@brfootball) 16 octobre 2018