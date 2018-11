Fabrice Luchini veut tenter d'entrer à l'Académie française

et AFP

publié le 02/11/2018 à 02:57

Fabrice Luchini sera-t-il un Immortel ? L'acteur a déclaré dans un entretien au Figaro Magazine vouloir entrer à l'Académie française.



Le comédien raconte notamment, en parlant de Jean d'Ormesson, décédé en décembre 2017, que c'est l'écrivain qui lui avait parlé pour la première fois d'une potentielle entrée dans la célèbre institution. "D'autres académiciens comme Valéry Giscard d'Estaing m'ont sollicité à leur tour. J'ai d'abord argué que je n'étais qu'un saltimbanque, doublé d'un mauvais caractère, mais je crois que je vais me lancer et tenter de me faire élire à l'Académie française", a notamment expliqué Fabrice Luchini.

Concernant le siège qu'il pourrait occuper, l'acteur a répondu à l'hypothèse de succéder à Max Gallo, décédé en juillet 2017 : "Pourquoi pas ? Il me semble que ce serait certes un beau symbole, et un honneur pour moi, si un fils d'immigrés italiens remplaçait un fils d'immigrés italiens dans la mission de protéger et servir leur patrie commune : la langue française".

Fabrice Luchini sera à l'affiche, avec Leïla Bekhti, du film Un homme pressé de Hervé Mimran. Sortie prévue : le 7 novembre prochain.