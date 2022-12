Pourquoi la Suisse est un pays neutre ?

Pays du gruyère, de Roger Federer et des comptes en banque cachés, la Suisse est aussi connue pour sa neutralité. Elle ne s’engage plus dans les conflits européens et mondiaux depuis des siècles et tout ça, c’est en grande partie à cause de la France.

À la fin du Moyen Âge, les mercenaires suisses sont les meilleurs combattants d’Europe. Ils ont d’ailleurs été recrutés par le duché de Milan pour le défendre face aux armées de François 1er et de ses alliés. L’affrontement a lieu en 1515 lors de la célèbre bataille de Marignan, au sud-est de Milan. C'est un carnage : 16.000 morts en deux jours.

Le roi de France sort vainqueur du conflit et il impose alors par traité à la Suisse de se mettre à son service et l’interdiction d’attaquer notre pays. C’est le début de la neutralité imposée à nos voisins helvètes. Mais 2 siècles plus tard, encore à cause de la France, la Suisse se retrouve dans un conflit. En 1798, la France envahit la Suisse et l’oblige à se battre à ses côtés pendant les guerres de Napoléon.

Mais cette fois, les Français sont battus et la Suisse voit son statut décidé au Congrès de Vienne en 1815 par les vainqueurs, dont l’Angleterre et la Russie qui décident de "la neutralité perpétuelle de la Suisse" et lui garantissent l’inviolabilité de son territoire.

Depuis cette date, aucun pays n’a tenté d’envahir la Suisse et elle n’a pris part à aucun conflit mondial y compris la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui fut reproché lorsqu’elle refusa d’accueillir des Juifs fuyant l’Allemagne sur son territoire. Depuis cet épisode, la Suisse a décidé de faire quelques "entorses au règlement", pour des missions humanitaires comme au Kosovo ou en Afghanistan.

