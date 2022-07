Pâques : comment le chocolat a failli nous faire perdre la Seconde Guerre mondiale

Nous sommes est 1943 et le vent commence à tourner dans le mauvais sens pour les Nazis. Ils commencent à perdre du terrain à l’Est, leur marine a subi de lourdes pertes et ils ont perdu la bataille d’Angleterre.

Hitler décide alors de changer de stratégie : l’idée est de déstabiliser les Alliés, de semer le chaos en supprimant leurs leaders et surtout l’un des plus farouches opposant au IIIème Reich : le premier ministre anglais Winston Churchill. Ordre est donc donné d’essayer de l’assassiner et pour ça on va utiliser le chocolat. Des dessins découverts en 2009 attestent que les Nazis avaient imaginé un piège diabolique pour tuer Churchill.

L’un de ses péchés mignons, c’était le chocolat noir dont il avait toujours une tablette sur son bureau. L’idée était donc que des espions allemands parviennent à en glisser une qui soit en fait une bombe. Le dispositif consistait en une grenade plate dissimulée sous une couche de cacao. En cassant des carrés de ce chocolat explosif, on tendait une sorte de goupille en toile qui déclenchait l’explosion au bout de sept secondes. Heureusement le piège a été déjoué : des espions britanniques infiltrés en Allemagne ont eu vent de ce projet et donné l’alerte.

On a fait en sorte que Winston Churchill soit privé de ce chocolat, dont on peut dire qu’il aurait été très mauvais pour sa santé. Même si en vrai, il l’est beaucoup moins qu’on ne le pense. Le chocolat noir à minimum 70% de cacao, je précise. Par exemple, il est bon pour le cœur, pour le cerveau, pour la peau (il a des vertus anti-rides) et même pour les dents.

En effet, car il contient du fluor qui renforce l’émail et des tannins qui permettent d’éviter les caries. En revanche, évidemment si vous en abusez à Pâques ou le reste de l’année, il est moins bon pour la balance.

