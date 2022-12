Fabrice Luchini : pourquoi l'acteur a dû changer de prénom ?

Et si Fabrice Luchini l’a fait, ça n’a rien à voir avec le cinéma puisque cela s’est passé bien avant quand il avait 13 ans. Mais la raison, elle aussi, est professionnelle. Comme il n'était pas très doué pour l’école, sa mère, après avoir répondu à une petite annonce, lui trouve une place d’apprenti dans un salon de coiffure très chic du 8ème arrondissement de Paris. Métier pour lequel il n’a aucun attrait, mais, comme il n’est pas du genre à se rebeller, il y va. C'est un choc des cultures pour ce jeune garçon qui a grandi dans le 18ème dans le quartier de La Goutte d’Or.

Et il s’en aperçoit dès son arrivée quand son patron le prend à part et il lui demande deux choses : se laisser pousser les cheveux, pour faire plus "coiffeur pour dames" et surtout changer de prénom, car son vrai prénom à Luchini, c’est Robert. Sauf que le patron du salon de coiffure trouve que ça fait trop populaire. Donc il lui fait des propositions : Jean-Octave, Jean-Hugues et Fabrice, des prénoms qui sentent plus les beaux quartiers. Robert choisit le moins pire : Fabrice.

C’est sous ce nouveau prénom que, devenu spécialiste du brushing, pendant 4 ans, il va coiffer Joe Dassin entre autres et voir défiler pas mal de vedettes de l’époque, de Sylvie Vartan à Marlène Jobert, dont il faisait l’épilation, en passant par Johnny Hallyday. C’est d’ailleurs grâce à la coiffure qu’il a basculé vers le cinéma car c’est dans un salon que Philippe Labro a remarqué son bagout et lui a offert son premier rôle.

