Coupe du monde : quel est le privilège d'un Allemand dont tout le monde rêve ?

Il s’appelle Rolf Deyhle, il est originaire de Stuttgart et il a la chance de pouvoir toucher la Coupe du Monde de football. Et pourtant il ne fait pas partie des gens qui ont le droit de le faire car ce trophée de 40 cm de haut en majeure partie en or pur 18 carats, est impossible à toucher. C’est interdit par la FIFA, sauf si on est Chef d’État, un joueur ou un entraîneur champion du monde de foot.

Et ce n’est pas le cas de Rolf Deyhle. Il ne travaille pas non plus à la FIFA où quelques personnes ont un passe-droit pour pouvoir transporter la Coupe du Monde. Et pourtant il peut la toucher, et tous les jours même. Car Rolf Deyhle est la seule personne privée au monde qui possède une réplique officielle de la Coupe du Monde chez lui, même Mbappé, Zidane et ceux qui l’ont gagnée sur le terrain n’ont pas ce privilège.

À la fin des années 70, cet entrepreneur a créé le logo officiel de la FIFA et commercialisé la compétition dont il avait les droits de marketing jusqu’en 1994. Il a gagné beaucoup d’argent grâce à eux, au début des années 90, sa fortune était estimée à 1 milliard d’euros. Mais il en a fait gagner beaucoup aussi à l’organisateur de la Coupe du Monde qui, pour le remercier, lui a donc offert cette réplique du trophée.

Il a pour l’anecdote essayé de la vendre aux enchères en 2006, mais la FIFA s’y est opposée et la vente a été annulée ! Rolf Deyhle est mort en 2014 et la Coupe du monde est toujours dans son salon.

