Le dernier jour des entrées en lice dans cette Coupe du monde 2022 a vu la Suisse et le Cameroun s'affronter dès 11h ce jeudi 24 novembre. Une affiche entre équipes solides qui a accouché d'une victoire 1-0 des Helvètes. Un but marqué à la 48e minute par l'avant-centre de l'AS Monaco Breel Embolo. Jusqu'ici rien de particulier, sauf si on se penche sur la célébration du buteur suisse. Ou plutôt sa non-célébration.

Contrairement à ceux qui exultent à la suite d'un but en Coupe du monde, et on les comprend, Embolo est resté sobre, levant les mains en l'air pour indiquer qu'il n'allait pas se réjouir d'avoir délivré la Nati. Une attitude louable pour le joueur monégasque, international suisse qui est né... à Yaoundé, au Cameroun. Il n'a donc pas voulu trop en faire face à son autre pays, même s'il s'agissait du premier but de l'attaquant en phase finale d'un Mondial.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info