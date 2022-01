Pourquoi les Anglais peuvent-ils remercier les fesses de Louis XIV ?

Nous sommes en 1686, le Roi-Soleil a 46 ans et quelques nuages assombrissent son règne, notamment sa santé qui se dégrade. Déjà victime de la petite vérole, de la fièvre typhoïde, de violents maux dentaires, c’est maintenant le postérieur du souverain français qui est l’objet de toutes les attentions... Et pour cause il souffre d’une fistule, un abcès au niveau de ses fesses.

Il n'y a pas de choix, il faut opérer mais cette opération est très risquée et pourrait entraîner la mort du Roi-Soleil. Autant dire que le chirurgien chargé de cette tâche sensible n’en mène pas large. Après s’être entraîné sur des fistules moins sensibles, provoquant quelques décès, il incise l’abcès le 18 novembre, sans anesthésie, Louis XIV n’étant pas du genre douillet.

Soulagement, l’opération est réussie. Elle a duré 3 heures durant lesquelles fut chanté un hymne commandé par Madame de Maintenon, l’épouse du roi, à Lully, le compositeur officiel de la cour et à Madame de Brinon, pour les paroles. Son titre : Dieu protège notre roi, en anglais : God Save the King.

Un titre sous lequel Haendel, après avoir entendu et craqué pour cet hymne lors d’une visite à Versailles, le présente au roi d’Angleterre, Georges 1er, dont il est le musicien attitré. Évidemment Haendel se garde bien de préciser que cet air dont il a fait traduire les paroles, il l’a totalement pompé. Le roi britannique adore tellement qu’il décide de le faire jouer lors de toutes ses cérémonies officielles et finit par en faire l’hymne officiel anglais. Un God Save the King qui, avec l’arrivée sur le trône de la reine Victoria, devient God Save the Queen.

