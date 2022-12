Pourquoi les crocodiles peuvent faire ce dont rêvent des milliers de parents ?

Alors autant vous le dire tout de suite ce n’est pas de faire lâcher leur portable à leur progéniture ou de leur dire d’aller ranger leur chambre sans qu’ils traînent des pieds. C’est quelque chose qu’ils peuvent faire avant la naissance de leur bébé crocodile : choisir son sexe.

Avouez que beaucoup de parents rêveraient de pouvoir choisir entre fille ou garçon. Les crocodiles, eux, le peuvent. Les crocodiles sont des ovipares, pour se reproduire, ils pondent des œufs, entre 20 et 90 par an. Une fois, pondus, ils les placent dans du sable ou des végétaux en état de décomposition, un bon petit nid douillet au chaud. Et justement, cette histoire de sexe, c’est une affaire de température. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs.

Si la température d’incubation est de 33 degrés, cela donnera un mâle. Et si elle est en dessous de 30 degrés, ce sera une femelle. Ce n’est pas de la magie, ni de la météo ! C’est grâce à l’association de la température ambiante et d’une protéine thermosensible qui se trouve dans la gonade, l’organe destiné à la reproduction, du bébé crocodile encore dans l’œuf.

Ce n'est pas sûr que les crocos soient conscients de ça ou qu’ils le fassent sciemment mais cette faculté est incroyable. D’ailleurs, les tortues ont la même. Par contre, revers de la médaille : avec le réchauffement climatique, on l’a déjà constaté au Costa Rica, il naît de plus en plus de crocodiles mâles et de moins en moins de femelles et à terme, c’est une sérieuse menace pour les crocodiles.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info