Londres : comment la ville a-t-elle été victime d'une inondation insolite ?

Cette inondation gigantesque de bière s'est déroulée le 17 octobre 1814 dans l’une des plus grandes brasseries de Londres, la brasserie du Horseshoe, qui se traduit "fer à cheval", mais là, ça ne va pas vraiment lui porter chance…

Le propriétaire, Henry Meux vient de construire une immense cuve de plusieurs mètres de haut. Elle peut contenir 2.900.000 litres de bière. Tout est maintenu grâce à 80 tonnes de cerceaux de fer. Il faut bien ça pour supporter la pression du houblon… Sauf qu’un commis de la brasserie remarque que l’un des cerceaux a bougé. Il en informe son supérieur qui ne bronche pas, ça arrive deux ou trois par an, sans gravité. Oui mais pas là !

La cuve cède d’un coup et entraîne dans sa chute une autre cuve et plusieurs tonneaux. Au total, 1.470.000 litres se déversent et font éclater le mur de la brasserie, créant une vague de 4,5 mètres de haut. C’est un véritable tsunami de bière qui inonde les maisons de la rue voisine et détruit tout sur son passage. Les habitants se réfugient sur les toits pour éviter de se noyer. 8 personnes meurent ce jour-là.

Un procès eut lieu mais les jurés décidèrent que l’accident était "un acte de Dieu" et que la brasserie n’était pas responsable du drame. Pire, les familles victimes de cette inondation ne reçurent rien du tout alors que la brasserie, elle, fut en partie indemnisée.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info