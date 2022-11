Elizabeth II : quelle est l'origine inattendue de l'expression "Annus Horribilis" ?

C'est une expression qu’on utilise à titre personnel ou dans les médias pour évoquer une année vraiment, vraiment bien pourrie. Cette expression sonne latin et pourtant elle ne remonte pas du tout à l’époque des Romains puisqu’elle date de 1992.

Et la personne qui l’a inventée et prononcée pour la première fois cette année-là, vous la connaissez tous très bien : c’est la reine d’Angleterre, Elizabeth II. Il faut dire qu'elle avait vraiment passé une année horrible. Son fils, le prince Andrew s’était séparé de son épouse Sarah Ferguson, sa fille la princesse Anne avait divorcé, Lady Di avait publié un livre où elle balançait l’infidélité de Charles avec Camilla. Et cerise sur ce gâteau au goût déjà bien amer, le château de Windsor avait été victime d’un grave incendie dans lequel des œuvres d’art inestimables avait été brûlées.

Et donc fin 1992, au terme de cette année éprouvante, la reine a prononcé un discours dans lequel elle a parlé d’une Annus Horribilis. On peut la comprendre. Mais ce terme n’est pas sorti de nulle part, c’est un jeu de mots qui montre l’immense culture qu’avait la monarque. En effet, c’est une référence à un poème de 1667 intitulé Annus Mirabilis, l’année miraculeuse. Enfin "miraculeuse" puisque son auteur, John Drysden, y raconte le grand incendie de Londres et l’épidémie de peste dans la capitale anglaise. Mais le miracle, c’est justement qu’il y avait survécu !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

