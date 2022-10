Alimentation : pourquoi vous penserez désormais à Waterloo en achetant du sucre ?

La bataille de Waterloo a été un massacre puisque les historiens estiment que le 18 juin 1815, il y a eu au moins 20.000 morts dans la même journée. Un nombre colossal et pourtant, il est très rare de retrouver des ossements aujourd’hui, une absence surprenante qui vient de trouver son explication grâce à deux chercheurs belges et un archéologue britannique.

Ils ont découvert que dès la fin de bataille de Waterloo et pendant plusieurs années, les paysans belges qui vivaient dans le coin ont déterré les cadavres des soldats tués. Ils ont fait ça pour gagner de l’argent en les revendant aux industriels qui fabriquaient du sucre ! À cette époque, les Anglais avaient coupé l’arrivée du sucre de canne des Antilles en France. Napoléon a donc développé sa fabrication avec de la betterave, or, pour faire du sucre avec, il y a un processus qu’on appelle "clarification".

Pour le réaliser, on cuisait des os d’animaux dans un four, on obtenait alors une poudre qui permettait de filtrer le sirop de sucre. Autant dire que ces ossements s’achetaient à bon prix par les fabricants. Les paysans belges, même si c’était interdit, n’ont pas pu résister à l’appât du gain et ils ont refourgué sans rien dire des os de squelettes de soldats tombés sur le champ de bataille. C'était immoral mais lucratif, car certains ont empoché des centaines de milliers de francs de l’époque, c’était en une fois ce qui leur prenait une vie à gagner avec leur labeur.

