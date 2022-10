C’est la Journée mondiale de l’œuf, dont 15 milliards sont produits chaque année en France. À cette occasion, on vous explique pourquoi la question de "qui est arrivé le premier, l’œuf ou la poule" ne se pose pas…

C'est une question qui divise à peu près autant que faut-il dire pain au chocolat ou chocolatine ? Qui était là avant l’autre sachant qu’il faut un œuf pour faire une poule mais une poule pour faire un œuf ? Bon on va pas tourner autour du pot, enfin autour de la poule au pot : la réponse est évidente, c’est l’œuf !

Tout ça est logique. La poule s’est développée il y a 50 millions d’années en Asie du Sud-Est. Mais avant d’être poule, elle était quoi ? L'homme, c’est du singe mais la poule, eh ben c’est du dinosaure. Et les dinosaures pour se reproduire, ils faisaient quoi ? Ils pondaient des œufs.

Les poules ont eu des dents

C’était le cas notamment de l’Archæoptéryx. On dirait un personnage d’Astérix… C’était l’ancêtre de la poule, un dinosaure volant à plumes d’une soixantaine de centimètres. Après la chute de la météorite géante qui a rayé les T-Rex et compagnie de la carte, il a survécu et a dû s’adapter.

Pour se nourrir, il ne restait plus grand-chose à part des graines. Sa dentition, devenue inutile, a donc progressivement disparu pour faire place à un bec bien plus pratique pour creuser et picorer.

C’est pour ça que, n’en déplaise à l’expression, oui les poules ont eu des dents. D’ailleurs elles en ont toujours. Enfin plus précisément une. Cette dent, baptisée 'dent de l’œuf', leur sert quand elles sont encore poussins. Elle leur permet de casser la coquille de l’intérieur afin d’éclore. Ensuite, très vite cette dent finit par tomber et la poule, adulte, se retrouve comme ma grand-mère : édentée !

C’est un héritage de son ADN de dinosaure. Elle en a d’autres, 125 en tout. Dont certains très évidents. Vous avez déjà vu les pattes d’une poule ? Elles sont recouvertes d’écailles avec trois doigts griffus devant et un derrière. Exactement comme une patte de tyrannosaure.

Mieux au 12ème jour, un embryon de poule se met à développer une queue de dinosaure. Qui s’altère 6 jours plus tard pour se transformer en croupion. Oui si Spielberg tourne un jour un film avec des poules, il pourra l’appeler Jurassic Pâques !

