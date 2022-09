Funérailles d'Elizabeth II : pourquoi le malheur de la famille royale fait le bonheur d’un Français

Le malheur de la famille royale fait le bonheur d’un Français. Précisons tout de suite : il ne s'agit pas de Stéphane Bern qui en ce moment est livreur chez Uber Queen, vous l’appelez et en moins de 30 minutes, il vous livre des infos sur un plateau télé à propos de la reine Elizabeth II.

Non, nous parlons d'Arnaud Kientz. Ce chanteur d’opéra français, âgé de 51 ans, est baryton et a sorti quelques albums. Notamment un en 2017 où il interprète les plus grands hymnes nationaux. Dont celui du Royaume Uni God Save the Queen. Des versions de God Save the Queen, y en a des tonnes… Mais Arnaud Kientz, lui, se dit que tant qu’à y être pourquoi ne pas faire aussi la version originale de l’hymne anglais, masculine, elle, puisque c’est le roi George II qui l’a imposé en 1745.

Il enregistre donc God Save the King. Disponible entre autres sur les plateformes de streaming. Évidemment pendant 5 ans, c’est calme au niveau des écoutes, c’est pas Big Flo & Oli. Et puis le jour de l’accession au trône de Charles, là tout s’accélère : 500.000 écoutes en quelques jours ! En fait, si vous cherchez God Save the King sur les plateformes de streaming, vous tombez forcément sur la version d'Arnaud Kientz puisque c'est la seule qui existe !

"Grand Dieu sauve le roi"

Vous vous doutez que les Anglais, les fans de la royauté se sont rués dessus pour l’écouter. Même les jeunes puisque cette version cartonne sur TikTok où plus de 1.000 vidéos l’utilisent ! C’est fou, il n’y a pas d’autres versions existantes ? Et bien non, le dernier enregistrement datait de 1932. Autant dire que pour le trouver, c’est pas sur Internet qu’il faut aller mais dans Affaire conclue chez Sophie Davant.

Vu que la Reine semblait inoxydable, depuis personne n’avait pensé à refaire un autre God Save the King. Jusqu’à Arnaud Kientz. Après tout c’est bien qu’un Français touche le jackpot avec l’hymne anglais. Y a une justice. Je vous rappelle que God Save the Queen serait un plagiat de Grand Dieu sauve le roi, morceau composé par Lully pour soutenir le roi Louis XIV entre la vie et la mort à cause d’une fistule anale. Et là c’était juste God Save the cul !

