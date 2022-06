Prince Andrew accusé d'agressions sexuelles : pourquoi Elizabeth II était forcée de réagir

Alors que le Royaume-Uni s’apprête à fêter pendant plusieurs jours le jubilé de la reine Elizabeth II, il en est un au sein de la famille royale qui se fait tout petit depuis quelques années. Et pour cause. Le 13 janvier dernier, le prince Andrew a perdu son titre d’Altesse royale, ainsi que ses titres militaires, et tous ses parrainages d’associations, sur décision de sa mère, la reine d’Angleterre. Si jusqu’ici la famille royale britannique avait jusqu’ici soutenu autant que possible le prince bien aimé, il était grand temps de le lâcher, pour ne pas éclabousser la couronne.



Le troisième enfant de la reine et du prince Philip est peu connu en France, et s’il l’est, ce n’est pas du tout pour de glorieuses raisons. Depuis bientôt trois ans, impossible de parler du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein sans aborder le nom du prince Andrew. Si vous tapez ‘’ Prince Andrew ‘’ dans le moteur de recherche le plus célèbre du monde, la troisième suggestion est la suivante ‘’ prince andrew jeffrey epstein ‘’. Et si vous allez voir les images, vous verrez le prince Andrew en compagnie d’une jeune femme blonde qu’il tient par la taille, sur une photo datant de 2001.



Cette jeune femme s’appelle Virginia Guiffre, et elle accuse le prince de trois viols, à Londres, à New York, et aux îles vierges britanniques, dans des résidences du couple de prédateurs sexuels que formaient Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Virginia Guiffre était alors âgé de 17 ans. Pourtant, Andrew affirme face caméra devant la BBC n’avoir aucun souvenir d’avoir rencontré son accusatrice. Il semblerait que la mémoire princière ait quelques défauts.

"Elle a été obligée de réagir"

Son amitié avec Jeffrey Epstein, qui n’a cessé malgré la condamnation du milliardaire en 2008 pour prostitution de mineurs ? Elle n’était pas quelque chose de convenable pour un membre de la famille royale, reconnaît-il, du bout des lèvres. La reine va fêter son jubilé dans quelques jours.





Le 13 janvier 2022, la reine Elizabeth retire finalement à son fils le prince Andrew son titre d’Altesse royale, ses titres militaires ainsi que ses parrainages d’associations. Pourtant, au départ, la famille royale gardait un silence imperturbable. "Vous connaissez le credo de la famille royale, c'est 'never explain, never complain', 'On ne s'explique pas, on ne se plaint pas'. Et donc oui, la famille royale, d'habitude, referme complètement les portes. C'est le prince Philip qui donnait ce bon conseil à son épouse Elizabeth II en disant 'En cas de tempête, il faut fermer les écoutilles et laisser la tempête passer. Et c'est ce qu'a toujours fait Elizabeth II. Là, c'est complètement exceptionnel. Elle a été obligée de réagir", explique Pierrick Geais, spécialiste des têtes couronnées à Vanity Fair.

"Très clairement, il a été dans des soirées avec Virginia Roberts Giuffre, il y a des preuves. Il l'a vue même à trois reprises. Et oui, elle a été livrée la première fois. C'est vraiment le mot. Elle est livrée, elle était une esclave sexuelle de Jeffrey Epstein. Et finalement, c'est Ghislaine Maxwell, qui a été la compagne de Jeffrey Epstein, qui était surtout la maquerelle, celle qui allait chercher des filles et qui avait dit à Virginia : 'Aujourd'hui, tu vas faire au prince Andrew ce que tu fais habituellement à Jeffrey'", ajoute Pierrick Geais.



