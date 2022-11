Comment Franck Dubosc a failli être connu dans le monde entier

Si Franck Dubosc est une star chez nous, notamment grâce à ses one-man shows et surtout Camping avec son personnage mythique de Patrick Chirac, c’est un autre rôle qui aurait pu lui offrir une célébrité internationale.

Nous sommes en 1987, Franck Dubosc a 24 ans, il sort du tout juste du conservatoire d’art dramatique de Rouen où il a côtoyé Karin Viard et roulé des pelles à Valérie Lemercier. Il galère pour trouver des rôles et part tenter sa chance de l’autre côté de la Manche. Lui qui a un peu étudié la langue de Shakespeare, il réussit à décrocher un rôle dans Coronation Street, une sorte de Plus belle la vie british créée en 1960 et qui existe toujours, c’est devenu le plus ancien feuilleton au monde. Franck Dubosc y joue un french lover, Patrice Podevin. Podevin, on sent toute l’ironie anglaise à propos des Français dans ce nom.

Ça ne dure qu'une une saison, mais Franck Dubosc tourne aussi dans la série Highlander et tout ça suffit pour qu’il soit remarqué par un directeur de casting cinéma. Il le contacte pour passer des essais pour une superproduction hollywoodienne. Et quand Franck Dubosc arrive, il découvre que c’est pour le film Indiana Jones et la Dernière Croisade de Steven Spielberg, où Sean Connery joue le papa "d'Indy". Quant au rôle, ce n'est pas n'importe lequel : c'est celui pour incarner Indiana Jones jeune. Effectivement, Franck Dubosc aurait pu être la version post-adolescente d’Harrison Ford.

Au final, il n’est pas retenu parce que son anglais n’est pas suffisamment parfait et que de toute façon, Harrison Ford a fait le forcing pour que ce soit River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, tragiquement décédé à 23 ans de suites d’une overdose.

