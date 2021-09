Karin Viard : "J’ai 50 ans passés, jouer nue, c’est militant"

80 films, 49 millions de spectateurs, du théâtre, trois Césars… Karin Viard peut tout jouer, du film d’auteur à la comédie populaire. Karin Viard, c’est un univers où se côtoient Benjamin Biolay et Jacques Martin, la Normandie, Paris et l’Espagne.

Une nature, une femme franche et blessée par un enfance à la fois aimée et solitaire… Son modèle ? Antony Quinn, l'acteur de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris (1956). "Un monstre… je me disais que je devais être un monstre aussi, puisque mes parents m’avaient abandonnée", confie-t-elle au micro de RTL.

L'actrice apparaîtra prochainement sur les écrans dans L'Origine du monde, le premier film de Laurent Laffite, avec Vincent Macaigne et Hélène Vincent, dont la sortie est prévue le 15 septembre 2021. L'histoire : pour ne pas perdre la vie, un homme doit trouver la photo du sexe de sa mère et l’apporter à son coach…

Pas de quoi effrayer Karin Viard : "je n’aime pas les injonctions sociétales qui disent qu’après 50 ans, tu n’es plus sexy, tu ne vaux plus le coup", explique-t-elle. Une sortie qui lui permet de renouer avec la comédie : "à part L’Origine du monde, je ne trouve pas de comédies qui me plaisent. Pourtant, je suis championne du monde de comédie."