Marvel, Harrison Ford, "Friends"... 6 histoires insolites des shows de la pop culture

Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

Envie de découvrir un tout autre univers de la pop culture ? Découvrez ces six histoires originales et surprenantes sur les plus grandes séries et films, comme Friends, Avengers et la série des Simpsons. Un secret dans la peau pour Avengers : Infinity War, une porte en or pour Harrison Ford, blessé lors du tournage d'Indiana Jones 5 au début de l'été 2021, ou encore la naissance de Spider-Man qui a failli être éliminé.

1. Pourquoi Spider-Man n'aurait jamais dû exister

L'Homme-Araignée est aujourd’hui le super-héros le plus populaire de chez Marvel. Mieux, en 2019, il a été le plus googlisé en France avec en moyenne 277.000 recherches par mois… Ce qui semble normal, la toile, c’est son truc à Spider-Man. Mais en 1962, lorsque Stan Lee a l'idée de ce super-héros alors qu’il rêvasse dans son bureau et voit une araignée se balader sur le mur, il est hors de question qu’il voit le jour !



Son éditeur s'y oppose catégoriquement. Pas de ça dans ses BD car les gens détestent les araignées ! Et puis ce costume rouge et bleu avec la cagoule qui recouvre entièrement la tête, ce qui est inhabituel jusqu’ici pour un superhéros, c'est effrayant.

2. Comment une porte a changé la vie d'Harrison Ford

On est au milieu des années 70, Harrison Ford vient de jouer dans American Graffiti de George Lucas mais il galère à trouver d'autres rôles. Marié, deux enfants, il a besoin d'argent. Lui qui a une formation de charpentier fait donc des petits boulots de menuiserie.

L'un d'eux le conduit dans la boîte de production de Francis Ford Coppola où il doit fabriquer une porte. Alors qu’il scie, rabote et ponce, voilà qu'Harrison Ford croise George Lucas à qui on a prêté une salle pour un casting, celui pour un des rôles majeurs de son prochain film… La Guerre des étoiles.

3. Pourquoi Goldorak s'appelle Goldorak ?

À l'origine, Goldorak, s'appelait Grendizer, ce robot-soucoupe volante dont le créateur japonais Go Nagai a l'idée un jour qu'il est coincé dans des embouteillages et imagine alors que des bras et des jambes poussent sur sa voiture pour lui permettre de quitter l'autoroute. Une idée reprise d’ailleurs plus tard pour les Transformers.

4. Pourquoi dit-on qu'"Avengers : Infinity War" a laissé des traces ?

Et il ne s'agit pas de blessures pendant les cascades ou de coups lors des bastons, mais de vraies traces. Et indélébiles en plus. En 2018, pour célébrer la sortie et le carton au box-office du film Infinity War, qui a généré plus de 2 milliards de dollars de recettes, Scarlett Johansson alias la Veuve Noire, ou Black Widow pour les anglophones, a une idée : se faire faire un tatouage représentant le "A" du logo Avengers et un "6" pour les six membres originaux du groupe de super-héros.



5. Comment un stratagème a permis à Jennifer Aniston de jouer dans "Friends"

Celle qui est devenue une superstar internationale en jouant le rôle de Rachel, après d'ailleurs avoir passé et raté le casting pour celui de Monica, eh bien elle a failli ne pas pouvoir le jouer. On est en 1994, alors inconnue, Jennifer Aniston enchaîne les petits rôles dans des séries et dans des films de série B voire Z comme le film d'horreur Leprechaun, tellement horrible qu'elle a encore honte aujourd’hui d'avoir joué dedans.



Mais elle croit enfin que la roue tourne quand on lui propose le rôle principal de la série Muddling Through. En français, "Naviguer à vue". Un bon résumé de sa carrière jusque-là. Elle tourne les premiers épisodes de cette série et passe à autre chose. Et cette autre chose c'est Friends.

6. Pourquoi les Simpson ont-ils la peau jaune ?

Déjà, il n’a jamais été question pour Matt Groening, le créateur de la série Les Simpson, que Bart et sa famille aient la peau rose. Non, il voulait qu'ils aient une couleur chaude… Et il penchait pour le rouge et surtout pour le vert.



Pour une raison maline : il pensait qu'en zappant parmi leurs centaines de chaînes, si les téléspectateurs tombaient sur les Simpson, leur œil allait être immédiatement attiré. Mais alors pourquoi au final c'est le jaune qui l’a emporté sur le vert ? Là aussi la raison n’est absolument pas artistique… Non elle est purement financière

