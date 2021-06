Réseaux sociaux " On vit une sale époque" estime Franck Dubosc

publié le 12/06/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Franck Dubosc était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le 30 juin prochain, le comédien sera à l'affiche du nouveau film de Jean-Patrick Benes : Le sens de la famille. Il s'agit d'une comédie déjantée dont l'histoire tourne autour de l'échange des corps. L'humoriste y donne notamment la réplique à la pétillante Alexandra Lamy.

Ce matin pendant l'émission, Franck Dubosc a poussé un coup de gueule contre les réseaux sociaux : "Je trouve qu'on vit une sale époque", a-t-il notamment déclaré. Le comédien a également réagi sur la possibilité de réaliser ou non un quatrième volet de la saga Camping au cinéma. Il nous en a aussi dit un peu plus sur le retour des célèbres Petites annonces avec son acolyte Elie Semoun.

Ensuite, l'humoriste est revenu sur son rapport à la notoriété et les conséquences que cela peut avoir sur sa vie de famille. Autre thème abordé : les émissions de télévision qu'il refuse de faire.

Enfin, Franck Dubosc a évoqué avec humour son étrange passion lorsqu'il est en vacances chez lui et le problème de costume dont il a été victime lors du tournage du film Le sens de la famille... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

