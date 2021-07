Pourquoi William Shakespeare a été le premier roi du box-office

Quand on évoque le box-office, on pense plus au cinéma, aux États-Unis, on imagine Titanic, Avatar plutôt que Hamlet et Othello. Eh bien, on se trompe et ça on l'a découvert en octobre 2011 à Londres, bien loin d'Hollywood donc !



La découverte a lieu précisément dans les vestiges du Curtain Theatre, le théâtre où entre 1597 et 1599, William Shakespeare a créé Henry V et surtout Roméo et Juliette. Ce Curtain Theatre fut l'une des premières salles de théâtre au monde, 1.200 places, et c'était une nouveauté à l'époque !

En y réalisant des fouilles, on a mis la main sur des boutons de poterie en émail qui étaient le sommet de tirelires en céramique. Ces boîtes servaient à récolter l'argent des spectateurs avant d’être emmenées dans une pièce où on les brisait. Pourquoi ? Pour récupérer et compter la recette du spectacle. Et la pièce où ça se passait, on l'appelait le bureau des boîtes, en anglais "box office".

Donc logiquement, plus il y avait d'argent dans ces tirelires, plus ça voulait dire qu'il y avait eu des spectateurs. Et plus, il y avait de spectateurs, plus cela signifiait que les pièces jouées étaient populaires. Comme celles de Shakespeare triomphaient à l'époque, "to be or not to be" au sommet du box-office, la question ne se posait pas : elles y étaient !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.