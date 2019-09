"The Irishman", "Le Roi" et "The laundromat : L'affaire des Panama Papers"

publié le 02/09/2019 à 19:06

Après de longues négociations entre la plateforme de streaming et les salles de cinéma, Netflix a annoncé que 10 de ses films iraient au cinéma avant d'être disponibles en streaming sur la plateforme, notamment pour pouvoir participer aux festivals de cinéma et gagner des prix.

C'est un grand pas pour l'entreprise qui domine le marché du streaming, que nous conte le site américain The Verge. Netflix a décidé de jouer le jeu du cinéma pour des raisons bien précises : pour concourir aux Oscars, il faut obligatoirement que le film soit au cinéma pour au moins une semaine. En effet, parmi les films qui vont sortir en salles, certains sont des prétendants aux récompenses, comme The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese. Selon le média américain, l’Académie qui remet les Oscars chaque année avait même suggéré un changement de règles pour que les films faits par des plateformes de streaming gagnent plus difficilement des prix.

D'autres films sortiront en salle comme Dolemite Is My Name (sur le comédien Rudy Ray Moore), Le Roi (avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson), The Laundromat : l'affaire des Panama Papers ou encore Les Deux Papes (avec Anthony Hopkins et Jonathan Price) et Marriage Story (avec Scarlett Johansson et Adam Driver). En moyenne, les films resteront une vingtaine de jours sur grand écran, avant leur sortie sur Netflix.

6 films de plus que 2018

Netflix n'a sorti que quatre films au cinéma en 2018. Il 'agit des films Bird Box (avec Sandra Bullock), La Ballade de Buster Scruggs (un film récompensé des frères Cohen avec Liam Neeson, Tom Waits et James Franco), Mowgli : la Légende de la jungle (d'Andy Serkis avec les voix de Christian Bale et de Benedict Cumberbatch) et Roma (le film d'Alfonso Cuarón récompensé du Lion d'or de la Mostra de Venise 2018 et du Golden Globe du meilleur film en langue étrangère).

En France, une nouvelle chronologie des médias est entrée en vigueur le 10 février 2019. Elle fait une distinction entre les films qui ont fait plus de 100.000 entrées, et ceux qui ont fait moins. Ceux qui sont dans la tranche supérieure ne peuvent être disponibles en vidéo à la demande (et en DVD) que 4 mois après leur sortie au cinéma (3 mois après, pour les autres). Ils ne peuvent être sur Canal + que 8 mois après (6 mois pour les autres) et en SVOD (par abonnement comme Netflix), 17 mois après (15 mois pour les autres).

Les cinéphiles français n'auront, eux, peut-être pas la chance de voir ces films au cinéma, puisque Netflix ne s'est pas encore prononcé sur d'éventuelles projections en salles de ces films dans l'hexagone.