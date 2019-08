"The OA" : il n'y aura pas de suite, ni de film pour terminer la série Netflix

publié le 29/08/2019 à 16:31

C'est terminé. Annulée par Netflix au début du mois d'août, The OA n'aura pas de saison 3, mais n'aura pas non plus droit à une fin sous la forme d'un film, comme cela avait été fait avec Sense8, selon une source qui s'est confiée à Variety.

Selon le magazine américain, les créateurs de la série Brit Marling et Zal Batmanglij ont parlé avec Netflix de la possibilité de faire un film pour donner une fin à leur série. Finalement, la série était sensée s'étendre sur 5 saisons donc "une conclusion de deux heures n'aurait pas été suffisante" selon les confidences d'une source proche des discussions. Variety ajoute qu'il n'est pas non plus possible que la série soit sauvée par une autre chaîne, comme la série One Day at a Time avait été sauvée par Pop TV.

L'impressionnante mobilisation des fans n'y aura donc rien changé. La pétition #SaveTheOA avait récolté presque 80.000 signatures, le hashtag avait explosé sur Twitter, une fan avait même fait une grève de la faim pour sauver sa série préférée, selon le Los Angeles Times et un flashmob avait été organisé par des fans à Time Square, New-York, aux États-Unis.

Les fans de The OA ont organisé une flashmob à Times Square. #SaveTheOA pic.twitter.com/gKNjHgF4PE — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 26, 2019

Les fans se sont mobilisés dans le monde

La série a eu un impact très fort sur certains fans, qui ont été jusqu'à organiser un flashmob devant les locaux de Netflix à Manhattan, New York, puis devant la Trump Tower pour refaire les mouvements synchronisés cultes de la série pour "créer un bouclier d'amour et de lumière contre les forces sombres, en jeu dans le monde", comme il est expliqué dans la vidéo.

Brit Marling, une des créatrices de la série et l'héroïne principale, a chaleureusement remercié les fans pour cette mobilisation sur ses réseaux sociaux, avant de dire adieu à The OA et de livrer un laïus très personnel sur sa vision du monde. "Personne ne va venir nous sauver. Nous devons nous sauver les uns les autres. Tous les jours, par de petites choses et de grandes choses", a-t-elle écrit dans un long message.