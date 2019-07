The Irishman | Official Teaser

publié le 31/07/2019

Enfin ! Trois années se sont écoulées depuis Silence et trois ans sans Martin Scorsese peuvent paraître une éternité. Mercredi 31 juillet, la première bande-annonce de The Irishman, nouveau film du réalisateur américain, a été dévoilée par Netflix. En effet, le long-métrage de ce monstre sacré du cinéma, sortira à l'automne 2019 sur la plateforme de vidéo en ligne.



Et dans ce projet majeur pour Netflix, on retrouve des acteurs emblématiques du cinéma de Martin Scorsese : Robert de Niro, Joe Pesci ou encore Harvey Keitel. "Petit nouveau" au casting, qui n'a rien d'un novice, Al Pacino tourne pour la première fois sous la direction du réalisateur italo-américain. Un cocktail explosif qui s'inscrit dans la lignée des films de gangsters chers à Scorsese, comme Les Affranchis, Casino, ou Les Infiltrés.

The Irishman s'inspire du livre J'ai tué Jimmy Hoffa de Charles Brandt, écrit sur la base d'entretiens avec Frank Sheeran, surnommé The Irishman. Cette première bande-annonce d'un peu plus de deux minutes, dévoile le premier contact entre Frank Sheeran, (Robert de Niro), et Jimmy Hoffa, (Al Pacino). On découvre notamment un Robert de Niro rajeuni de plus de 30 ans, par le procédé technologique appelé "de-aging".

Sortie prévue également en salles

Pour ce nouveau long-métrage tant attendu, il faudra attendre l'automne 2019. Le film sera présenté pour la première fois en ouverture du festival du film de New York, le 27 septembre. Et si vous n'êtes pas abonné à Netflix, pas de panique ! La plateforme prévoit de le sortir en salles d'ici la fin de l'année, ce qui permettra au film, d'un budget supérieur à 140 millions de dollars, d'être éligible pour les Oscars.