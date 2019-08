Scarlett Johansson reste l'actrice la mieux payée au monde

et AFP

publié le 24/08/2019 à 09:52

La star américaine Scarlett Johansson, la désormais célèbre Veuve noire de Marvel, est restée en 2019 l'actrice la mieux payée au monde, pour la deuxième année consécutive, selon le classement annuel du magazine Forbes publié vendredi 23 août.

Et si les comédiennes faisant partie du top 10 ont cette année toutes gagné plus de 20 millions de dollars, les inégalités de salaires ont la vie dure aussi à Hollywood : malgré les 56 millions de dollars perçus, Scarlett Johansson n'arrive qu'à la huitième place du classement pour l'ensemble des comédiens, hommes et femmes confondus.

L'actrice de 34 ans, qui doit reprendre son rôle de Veuve noire l'an prochain pour un film dérivé des Avengers, a pourtant gagné 15,5 millions de plus qu'en 2018, principalement grâce au succès mondial du dernier opus de la saga, "Avengers : Endgame", qui lui a valu un chèque de quelque 35 millions. Mais à titre de comparaison, Robert Downey Jr., qui incarne Iron Man à ses côtés dans la saga Marvel, a été payé environ 55 millions de dollars pour son rôle dans le même film.

Elizabeth Moss et Margot Robbie intègrent le classement

Voici le top 10 féminin en millions de dollars :

1. Scarlett Johansson (56 millions)

2. Sofia Vergara (44,1 millions)

3. Reese Witherspoon (35 millions)

4. Nicole Kidman (34 milions)

5. Jennifer Aniston (28 millions)

6. Kaley Cuoco (25 milions)

7. Elisabeth Moss (24 millions)

8. Margot Robbie (23,5 millions)

9. Charlize Theron (23 millions)

10. Ellen Pompeo (22 million)

À la deuxième place du classement féminin, on trouve une nouvelle arrivante, Sofia Vergara, vedette de la sitcom télévisée "Modern Family", avec 44,1 millions de dollars (du 1er juin 2018 au 1er juin 2019). Elle est suivie par Reese Witherspoon (35 millions) et Nicole Kidman (34 millions), les deux comparses de la série "Big Little Lies".

Numéro trois en 2018, essentiellement grâce à des publicités pour de grandes marques, Jennifer Aniston est cette année reléguée à la cinquième place, avec tout de même 28 millions de dollars. L'ex-vedette de "Friends" figure - aux côtés de Reese Witherspoon là encore - dans une nouvelle série qu'Apple produit pour son service de vidéo à la demande.

Parmi les nouvelles arrivantes, on trouve Elizabeth Moss, révélée par "The Handmaid's Tale : La Servante Écarlate", et l'Australienne Margot Robbie.

Côté sorties, Angelina Jolie, numéro deux du classement l'an dernier, a quitté le Top 10, de même que Julia Roberts, Cate Blanchett ou Jennifer Lawrence.

