Olivia Colman et Tobias Menzies dans "The Crown"

publié le 10/07/2020 à 14:00

The Crown va finalement avoir droit à une saison 6. La série Netflix qui retrace l'histoire de la famille royale a été renouvelée, comme l'a annoncé le géant américain du streaming sur Twitter.

"*Prend une tasse de thé* Oh bonjour, voici un message de la part de la Reine : nous avons le plaisir d’annoncer que la série The Crown est renouvelée pour une sixième et dernière saison. Elle sera diffusée prochainement sur la plateforme Netflix. *pose la tasse de thé*", a ainsi partagé le compte de Netflix France dans la soirée du 9 juillet 2020 pour le plus grand bonheur des fans.

En effet, en janvier dernier, Peter Morgan, le créateur de The Crown confiait au tabloïd The Sun : "Au départ, j'avais imaginé The Crown pour six saisons. Mais, maintenant que nous commençons à travailler sur les scénarios pour la saison 5, c'est devenu plus clair pour moi que c'est le meilleur moment pour s'arrêter".

Les saisons 5 et 6 se finiront pendant les années 2000, comme le précise le média américain Deadline, ce qui veut dire que nous ne verrons pas Meghan Markle, puisqu'elle rejoint la famille royale lors de son mariage avec Harry en 2018. Dans la saison 4, qui sera diffusée en 2020. Olivia Colman, récompensée par le Golden Globes de la Meilleure actrice pour son rôle d'Elizabeth II donnera la réplique à Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) dans le costume de Margaret Thatcher.