Olivia Colman et Tobias Menzies dans "The Crown"

publié le 31/01/2020 à 18:07

Alors que la saison 3 de The Crown est disponible sur Netflix depuis novembre 2019, The Sun rapporte que la série s'arrêtera après la saison 5. Une nouvelle qui devrait faire pleurer les fans du show qui retrace l'histoire de la famille royale Britannique.

"Au départ, j'avais imaginé The Crown pour six saisons. Mais, maintenant que nous commençons à travailler sur les scénarios pour la saison 5, c'est devenu plus clair pour moi que c'est le meilleur moment pour s'arrêter", confie ainsi Peter Morgan, le créateur de The Crown au tabloïd The Sun. Une nouvelle, cependant, qui pourrait réjouir la famille Windsor, puisque selon la journaliste Angela Levin, le prince Harry lui aurait confié, sur le ton de la blague : "Je vais tout faire pour que cela [la série] s'arrête avant d'arriver jusqu'à moi".

Cette mauvaise nouvelle est aussi accompagnée d'une révélation. The Sun connaît l'actrice qui incarnera Elizabeth II après Claire Foy et Olivia Colman, récompensée par le Golden Globes 2020 de la Meilleure actrice dans une série dramatique. C'est Imelda Staunton, la redoutable Dolores Ombrage dans Harry Potter et l'Ordre du phénix et Harry Potter et les Reliques de la Mort - 1ère Partie, qui portera donc la couronne pour l'ultime saison de The Crown. L'actrice aussi brillé dans la série Psychoville, et le film Vera Drake, où elle est récompensée par le BAFTA 2005 de la Meilleure actrice.

Imelda Staunton jouera Elizabeth II dans la saison 5 de "The Crown" Crédit : CARL COURT / AFP