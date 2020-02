"The Crown", saison 4 : découvrez Lady Diana sous les traits d'Emma Corrin

publié le 13/02/2020 à 16:23

Elle est particulièrement attendue au tournant par les fans de la famille royale. La jeune actrice de 24 ans, Emma Corrin, aura la lourde tâche d'incarner la princesse Diana Spencer dans la série de Netflix, The Crown. Cela fait maintenant des années que la série multi-récompensée retrace la vie de la reine Elizabeth II. Avec les années 80 qui approchent quelques icônes de la vie publique britannique (et mondiale) vont avoir droit à leurs doubles fictionnels : Margaret Thatcher et, bien entendu, Diana spencer, l'épouse du prince Charles et mère des princes William et Harry.

Dans les premières images du tournage, on peut voir l'actrice dans les rues de Manchester afin de recréer la visite officielle de la star incontestée de la famille royale lors d'une visite officielle à New York auprès de patients séropositifs au Henry Street Settlment en 1989. Lady Di avait grandement aidé les patients et les associations sur la question du Sida en montrant, par l'exemple, que la population n'avait pas à craindre une contamination par simple contact cutané.

Une autre série de photos montre Emma Corrin portant une réplique d'une robe longue Victor Edelstein, portée par la princesse Diana en février 1989 lors de sa visite à la Brooklyn Academy Of Music. Brushing impeccable, vêtements 80's, maquillage... tout est fait pour l'illusion soit parfaite.

#TheCrown 👑 | Today Manchester became New York for the filming of Diana's visit to the AIDS centre Henry Street Settlement in 1989

In 1987 Diana shook hands w/ a gay man challenging the previously believed notion the disease could be passed via skin-to-skin contact#PeterMorgan pic.twitter.com/7PvARxuDgT — Carl ☕ 👁️ 📝 (@NeverDontGiveUp) February 8, 2020

Emma Corrin dans le rôle de Lady Diana sur la tournage de la saison 4 de #TheCrown. pic.twitter.com/wSseEmROML — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) February 9, 2020

‘The Crown’ star Emma Corrin channels Princess Diana while filming in Manchester https://t.co/qMo9UJKb99 pic.twitter.com/2gTLkR1RL4 — Page Six (@PageSix) February 12, 2020

C'est l'actrice Gillian Anderson (X-Files, The Fall, Sex Education) qui portera quant à elle le costume de l'autre star de l'époque : la Première ministre Margaret Thatcher.

Gillian Anderson como Margaret Thatcher. OMG. pic.twitter.com/FMTjccjrJs — Nicolas Artusi (@sommelierdecafe) February 4, 2020

The Crown s'arrêtera après la saison 5. "Au départ, j'avais imaginé The Crown pour six saisons. Mais, maintenant que nous commençons à travailler sur les scénarios pour la saison 5, c'est devenu plus clair pour moi que c'est le meilleur moment pour s'arrêter", a confié Peter Morgan, le créateur de The Crown au tabloïd The Sun.

C'est Imelda Staunton, la redoutable Dolores Ombrage dans Harry Potter et l'Ordre du phénix et Harry Potter et les Reliques de la Mort - 1ère Partie, qui portera donc la couronne pour l'ultime saison de The Crown. L'actrice aussi brillé dans la série Psychoville, et le film Vera Drake, où elle est récompensée par le BAFTA 2005 de la Meilleure actrice.