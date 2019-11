Olivia Colman, dans le rôle de la reine Elizabeth II, dans la troisième saison de la série "The Crown"

et AFP

publié le 10/11/2019 à 22:26

"De très mauvais goût" : l’ancien secrétaire de presse de la reine, désormais commentateur sur la famille royale, Dickie Arbiter a vigoureusement protesté contre la troisième saison de la série The Crown, qui laisserait sous-entendre selon lui une romance interdite entre la reine et l’entraîneur de ses chevaux de course, Lord Porchester.

"La reine est la dernière personne au monde à avoir jamais considéré de regarder un autre homme" que son mari, a-t-il affirmé dans le Sunday Times. Pour le journal britannique, l’épisode critiqué montre la reine passer un mois à visiter des haras aux États-Unis et en France, accompagnée par Lord Porchester. Le prince Philip devient soupçonneux. La reine Elizabeth II, 93 ans, a épousé le prince Philip dont elle était tombée amoureuse en 1947, à l’âge de 21 ans, cinq ans avant son accession au trône en 1952.

"Ce sont des ragots qui reviennent depuis des dizaines d’années. Ils sont absolument sans fondement" a insisté Dickie Arbiter. Le Sunday Time affirme que la reine est "restée proche de Lord Porchester jusqu’à sa mort en 2001", tout en soulignant que rien n’a jamais permis d’étayer qu’ils étaient davantage que des amis. La troisième saison de The Crown, qui sort le 17 novembre sur Netflix, reprend la vie de la reine à partir de 1964.