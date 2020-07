Netflix : "Cursed", "Umbrella Academy", "H"... Que regarder en juillet ?

publié le 30/06/2020 à 06:41

Plus que jamais, Netflix joue la carte de l'éclectisme dans sa programmation du mois de juillet 2020. Du côté des séries, la plateforme de streaming a deux séries très pop dans son arsenal. Les amateurs de fantasy médiévale s'essaieront à la nouvelle série Cursed qui ambitionne de revoir le cycle arthurien sous une nouvelle forme. Netflix bénéficiera de la présence de Katherine Langford, héroïne de la première saison de 13 Reasons Why, pour attirer le chaland. Cette adaptation d'une saga littéraire de young adult essaiera de surfer sur la vague Game of Thrones ou The Witcher.

Du livre à la BD, il n'y a qu'un pas. L'adaptation du comics Umbrella Academy revient pour uen seconde saison après une franche réussite en saison 1 et une fin apocalyptique. On retrouvera notre famille dysfonctionnelle de super-héros avec grand plaisir.

Du côté des films, Netflix sur le grand spectacle avec du cinéma signé Xavier Dolan, Clint Eastwood ou Christopher Nolan et des productions maison qui font la part belle aux documentaires et comédies romantiques.

Séries

> CURSED (Katherine Langford) ' Trailer ' Netflix Date : 29/06/2020

Umbrella Academy (saison 2)

Date : 31/07/2020

La fratrie Hargreeves aux incroyables super-pouvoirs revient dans une seconde saison après avoir provoqué la fin du monde mais un petit voyage temporel pourrait résoudre ce malheureux événement.



Cursed (saison 1)

Date : 17/07/2020

Dans cette relecture de la légende arthurienne, Nimue allie ses jeunes forces à celles du mercenaire Arthur pour partir à la recherche de Merlin et d'une ancienne épée. C'est l'actrice Katherine Langford (13 Reasons Why) qui manie cette nouvelle Excalibur.

Les demoiselles du téléphone (dernière saison)

Date : 03/07/2020

Lorsque sa principale rivale se sert d'un camp de prisonniers pour se venger, Lidia et ses amis redoublent d'audace dans leur lutte contre le régime franquiste.

The Twelve

Date : 10/07/2020

Douze citoyens ordinaires convoqués comme jurés dans un procès doivent décider du destin d'une directrice d'école très respectée accusée de deux meurtres.

H

Date : 01/072020

Dans l'hôpital de Trappes, en banlieue parisienne, 3 internes entretiennent une ambiance décalée entre gaffes et plaisanteries. Les 71 épisodes de la comédie culte de Canal seront aussi disponibles sur Comédie+.

Japan Sinks 2020

Date : 09/07/2020

La détermination d'une famille est cruellement mise à l'épreuve comme elle tente de survivre à travers un Japon en perdition après d'effroyables tremblements de terre.

Mais aussi : Signs, Norsemen (saison 3), Good Girl (saison 3), Inside the Toughest Prisons (saison 4), Les justicières...

Films et documentaires

> Dunkerque - Bande Annonce Officielle (VF) - Christopher Nolan Date : 29/06/2020

Dunkerque

Date : 19/07/2020

Ce drame historique signé Christopher Nolan revient sur la célèbre évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940, en explorant les destins croisés de soldats anglais engagés dans l'opération Dynamo.



Passengers

Date : 10/07/2020

Réveillés 90 ans trop tôt du sommeil artificiel qui devait les emmener vers une nouvelle planète, Jim (Chris Pratt) et Aurora (Jennifer Lawrence) doivent accepter l'idée de passer le reste de leur vie dans un vaisseau spécial. Mais ils découvrent bientôt que le vaisseau et ses 5.000 passagers endormis court un grave danger que seuls eux peuvent arrêter ...



The Kissing Booth 2

Date : 24/07/2020

Désormais en dernière année de lycée, elle jongle entre une relation longue distance, ses candidatures à la fac et une nouvelle amitié qui pourrait bien tout changer.



Le goût de la haine

Date : 29/07/2020

En travaillant dans l'univers de la diffamation sur les réseaux sociaux, un jeune homme sans scrupules apprend vite les conséquences bien réelles du vitriol virtuel.



Seriously Single

Date : 31/07/2020

Deux meilleures amies que tout oppose en matière d'hommes, de sexe et d'amour traversent ensemble les hauts et les bas du célibat dans cette comédie romantique.



Mais aussi : Juste la fin du monde, Gran Torino, Emmanuelle, Cube, Le concert, Baby driver, On est ensemble, Le business des stupéfiants, Desperados, The Old Guard...