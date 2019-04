Lady Diana Spencer à gauche et Emma Corrin, son interprète dans la saison 4 de "The Crown"

The Crown a trouvé sa Diana. La série Netflix, qui retrace les années de règne d'Elizabeth II à partir de ses 25 ans, sortira prochainement (courant 2019) sa troisième saison. Mais les producteurs qui préparent déjà activement la quatrième salve d'épisodes font entrer un nouveau personnage dans la vie de la monarque : l'épouse de son fils le prince Charles, Diana Spencer. Elle sera joué par Emma Corrin, encore bien inconnue du public.



Si l'actrice britannique n'a pas encore son étoile sur Hollywood boulevard, elle s'apprête à être aux côtés de Keira Knightley dans Misbehaviour, film sur le concours de Miss Monde dans les années 60, assiégé par le mouvement de libération des femmes. Dans le reste de son programme, elle sera à l'affiche de la série Pennyworth en juin 2019 qui met en lumière un personnage de l'ombre, le majordome de Batman, Alfred Pennyworth.



Après sa nomination, la future Lady Di a formulé tout son enthousiasme dans un post Instagram : "Extatique, au-delà de tout espoir, et incroyablement honorée." Interrogé par le magazine américain The Hollywood Reporter mardi 9 avril 2019, le réalisateur de la série Peter Morgan a déclaré qu'elle était "un incroyable talent" : "En plus d'avoir l'innocence et la beauté de Diana lorsqu'elle était jeune, elle a aussi l'amplitude et la complexité pour incarner une femme extraordinaire."