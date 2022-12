Paramount+ disponible en France : films, séries, prix... Que propose ce nouveau concurrent de Netflix ?

Un nouvel acteur s'invite dans le paysage du streaming en France. Après Universal+, disponible depuis le 21 novembre, un autre studio hollywoodien historique, Paramount, lance sa plateforme Paramount+ dans l'Hexagone et rejoint un secteur ultra-concurrentiel où Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Canal+, Apple TV+, OCS et le français Salto se livrent déjà une concurrence féroce.

Créé en 2021 aux Etats-Unis, puis déployé au Royaume-Uni, en Amérique latine, au Canada, dans les Caraïbes, en Italie, en Irlande, en Corée du Sud et en Australie, Paramount+ est accessible en France au prix de 7,99 euros par mois (pour deux connexions simultanées) via sa propre application Android, iOS, mais aussi via les services TV d'Apple, Amazon et Google et sur certains téléviseurs connectés.

Paramount+ est aussi proposé à 79,90 euros par an via Canal+, son partenaire français. Les abonnés à l'offre Canal+ Ciné-Séries (40 euros par mois ou 35 euros avec engagement de deux ans) peuvent y accéder sans surcoût.

"Nous sommes fiers de lancer en France Paramount +, le seul service de streaming où l’on peut retrouver au même endroit Sylvester Stallone, Bob l’Éponge et Harrison Ford au côté de marques iconiques comme Star Trek, South Park, Halo et des films récents ou classiques qui ont marqué le cinéma mondial", a déclaré Marco Nobili, vice-président et directeur général de Paramount +, dans un communiqué.

De "Star Trek" à "Bob L'éponge", en passant par "South Park" et "Mission Impossible"

Le catalogue de Paramount+ peut s'appuyer sur les séries à succès de sa filiale Showtime, comme Yellowjackets, Dexter, Californication, sur les programmes TV de sa filiale CBS Studio (Les Experts, Esprits criminels, NCIS, The Good Wife, Survivor), les productions de ses chaînes Comedy Central (South Park), MTV et Nickelodeon (Bob l’éponge, Les Razmoket) et des films cultes comme Titanic, Mission Impossible, Top Gun, Le parrain Indiana Jones ou Iron Man.

Paramount+ a également obtenu la diffusion de 14 téléfilms South Park cet été et annoncé le développement de trois séries françaises : Mask: Marie-Antoinette Serial Killer, Le Signal et Le Stade, une série documentaire sur l'équipe de rugby du Stade Toulousain.

Paramount+ débarque en France dix jours après la plateforme d'un autre grand studio hollywoodien, Universal+, qui regroupe au sein d'une même application les contenus des chaînes 13e Rue (Resident Alien, Cuisine Interne, Marion), SyFy (Stargate, Batllestar Galactica), E.! (L'incroyable Famille Kardashian) et d'une nouvelle chaîne Dreamworks, du nom de la société de production de films et séries animés à qui l'on doit notamment Kung-Fu Panda, Shrek ou Madagascar. Cette plateforme est seulement proposée aux abonnés à l'offre "Famille" SFR pour l'heure.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info