Netflix : le partage de compte va devenir une option payante en début d'année 2023

Les habitudes des adeptes de Netflix vont bientôt être bousculées. Quelques jours après avoir officialisé une nouvelle offre plus abordable financée par la publicité, le géant du streaming a a annoncé qu'il allait commencer à facturer le partage de mots de passe au-delà d'un même foyer dès le début de l'année 2023.

Lors de l'annonce de ses derniers résultats financiers, l'entreprise américaine a annoncé qu'elle allait généraliser la chasse aux comptes partagés dès l'année prochaine. "Nous avons trouvé une approche réfléchie pour monétiser le partage de compte et nous allons commencer à la déployer plus largement à partir de début 2023”, a indiqué la société.

Le partage de mot de passe entre plusieurs utilisateurs a longtemps été toléré par Netflix. Mais cette pratique, interdite par les conditions d'utilisation de la plateforme, représente un manque à gagner important pour l'entreprise, estimé à environ 2 milliards de dollars par an dans une étude réalisée en 2019.

Un profil partagé facturé entre 2 et 3 dollars lors des tests

Pour endiguer le phénomène, Netflix a commencé à expérimenter un nouveau système de facturation dans plusieurs marchés d'Amérique latine en milieu d'année. L'idée était de faire payer une option supplémentaire aux personnes qui souhaitent utiliser un compte au-delà d'un seul foyer, avec la possibilité de créer des sous-comptes pour faciliter la gestion des profils entre les différents appareils.

Concrètement, chaque utilisateur était invité à définir une résidence principale pour son compte Netflix. Si des personnes connectées au compte souhaitaient regarder un programme depuis un autre endroit pendent plus de deux semaines, elles devaient débourser un montant supplémentaire. Netflix expliquait se baser sur des données comme l'adresse IP et les identifiants des appareils connectés pour détecter si un compte est utilisé en dehors du foyer principal.

Les modalités de la généralisation de cette option n'ont pas été précisées par Netflix qui devrait donner plus de détails dans les prochaines semaines. Lors des tests en Amérique du Sud, un profil partagé pouvait être facturé entre 2 et 3 dollars, selon les pays. On ne sait pas si ces restrictions seront cantonnées aux seuls téléviseurs, comme lors des essais, ou si les smartphones et tablettes seront aussi concernés.

