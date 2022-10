"Désordres" (Canal+) : que vaut la nouvelle série de et avec Florence Foresti ?

Florence Foresti lance sa propre fiction ce lundi 3 octobre sur Canal+. Il s'agit d'une autofiction, c'est-à-dire qu'elle raconte et se raconte durant 8 épisodes. Elle évoque tous ses désordres -d'où le titre, Désordres- reconstitués en saynètes désopilantes façon Sex and the city. Désordres amoureux, amicaux, médicaux, physiques, psychologiques, psychanalytiques... Puisque, comme la météo, elle connait des dépressions. Et ça fait mouche.

Et petit détail, elle a vraiment vécu dans l'appartement où elle a tourné. C'est logique que, ayant nourri ses spectacles de son vécu, elle nourrit son vécu de ses spectacles. Son credo : nous sommes tous dans la même merde alors être indulgent avec soi c'est être indulgent avec tous. Mais sa série, c'est elle qui en parle le mieux au micro RTL de Monique Younès, qui la rencontrait alors pour son nouveau spectacle Boys boys boys.

"Il est question de notoriété parce que je joue mon propre rôle, mais je crois que je rends hommage aussi à ce quotidien que j'ai appris à gérer maintenant", confiait la comédienne. Un quotidien souvent perturbé "par des gens qui me reconnaissent mais maintenant c'est plutôt quelque chose que j'apprécie, ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune", poursuit Florence Foresti, qui dit avoir désormais "de la gratitude pour sa notoriété".

