ÉDITO - François Lenglet revient sur la crise traversée par The Walt Disney Company

Même quand on a 99 ans, on peut connaître des crises. La Walt Disney Company, premier amuseur mondial, vient en effet de licencier son patron et de rappeler son prédécesseur, Bob Iger, qui a pourtant de plus de 70 ans, dans l’espoir de retrouver le conte de fées boursier que l'entreprise avait été sous son règne.

En effet, c’est la déception du streaming, la diffusion des films par internet sur abonnement, qui coûte cher en marketing et en achat de contenus. Le service Disney+ a pourtant plus de 120 millions d’abonnés dans le monde, mais la rentabilité plonge, après le formidable boom qu’avait provoqué les confinements en 2020.



En 1923, un jeune dessinateur de 20 ans a créé la première entreprise qui porte son nom, le studio des frères Disney, en Californie. Disney est d’ailleurs un nom d’origine française, venant de la ville d’Isigny, en Normandie. Le jeune Walt connaissait notre pays, car il avait été ambulancier à la fin de la première guerre, à 17 ans. En 1928, il va créer une petite souris à grandes oreilles, l’un des rares personnages qui deviendra familier auprès des enfants du monde entier, Mickey Mouse.

Les productions se succèdent jusqu’au chef-d’œuvre qui va asseoir sa réputation, Blanche-Neige et les 7 nains, en 1937. Le budget est alors hollywoodien, plus d’un million de dollars de l’époque, il rapportera huit fois plus. C’est l’un des premiers longs métrages d’animation.

Première multinationale de divertissement

En 1940, Walt Disney entre pour la première fois en bourse, juste avant l’entrée en guerre des États-Unis et la réquisition des studios pour la propagande de l’armée. Et l’activité repart ensuite de plus belle. Disney parie sur le média qui explose alors, la télévision.

En 1955, il ouvre son premier parc à thème, en Californie, où se presse la classe moyenne en plein essor. Insatiable, il achète des terrains en Floride avec l’idée d’y faire un parc géant, ce sera bien sûr à Orlando, et est inauguré en 1971.

Après sa mort, c’est son frère Roy qui reprend les affaires. L’entreprise devient la première multinationale du divertissement, mettant à profit la vague d’américanisation mondiale, avec d’autres marques comme McDonalds ou Levis.

Une entreprise en péril ?

En 1992, Eurodisney ouvre à Marne-la-Vallée et c'est un succès immédiat. Une autre grande époque commence, avec La Belle et la bête, Aladin ou Le Roi Lion. Et les acquisitions se sont succédées : le réseau de télé ABC, les studios Miramax, le rachat du génial Pixar, qui renouvelle l’animation avec Toy Story, un contrat de 30 films avec Spielberg, le rachat des droits de Star Wars, celui des super héros de Marvel avec Superman, et enfin la prestigieuse Century Fox.

Le nouveau média qu’est le streaming doit trouver son modèle, alors que la télé classique ralentit. Mais nul doute que les héritiers du petit ambulancier ne fassent à nouveau rêver ses jeunes spectateurs, et ses actionnaires.

